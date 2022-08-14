Tunceli'de Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu.
Munzur Vadisi'ndeki Halbori Gözeleri mevkisinde Munzur Çayı'na giren Hüseyin Yüksel, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabasıyla sudan çıkarılan Yüksel, olay yerindeki müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yüksel’in, Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.