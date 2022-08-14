Tunceli'de Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu.

Munzur Vadisi'ndeki Halbori Gözeleri mevkisinde Munzur Çayı'na giren Hüseyin Yüksel, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabasıyla sudan çıkarılan Yüksel, olay yerindeki müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yüksel’in, Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.