Tunceli’de bir köy kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akdüven köyünde yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Hayvanın kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köyde, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.

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