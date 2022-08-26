Tunceli'de "halk ekmek fabrikası" ve "aşevi" açılışı yapıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de halk ekmek fabrikası ve aşevinin açılışı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kolektif çabayla ekmek fabrikası ve aşevini kurduklarını söyledi.
Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ürün tüketmesini amaçladıklarını belirten Maçoğlu, şöyle konuştu:
"Bundan sonraki çalışmalarımızda da bütün dostlarımızla yeni projeler yapacağız. Şehirde buğday ekimi ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Çemişgezek, Hozat ve diğer ilçelerde çeşitli çalışmalar yaptık ve buralarda yetiştirilen buğdayları, ekmek fabrikasındaki üretime dahil etmek istiyoruz. Yine ihtiyacı olan birçok aileye ekmek ve günde bir kere yemek desteği verme gibi projemiz var. Ekmek fabrikası ve aşevinde yaklaşık 18 arkadaşımız çalışacak."
Konuşmaların ardından fabrikanın ve aşevinin açılışı yapıldı.
Programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.