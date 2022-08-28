Tunceli'de arbedeye neden olan 4 kişi gözaltına alındı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki grup arasında çıkan arbede nedeniyle 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aynı araçta bulunan kişiler ile bir kadın arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmaya çevrede bulunan vatandaşların da karışmasıyla arbede yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimizce konu takip edilmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.