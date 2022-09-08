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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'nin tarihi alan ve yapıları tescille korunup turizme kazandırılıyor

AA

Tunceli'nin tarihi alan ve yapıları tescille korunup turizme kazandırılıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de tarihe ışık tutan kale, çeşme, kilise, cami, mezar ve köprü gibi kültür varlıkları, tescille korunup turizme kazandırılıyor.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan kent, Pertek Kalesi, Tozkoparan Höyüğü, Çelebi Ağa Cami, Gelin Odaları, Elti Hatun Türbesi ve Rabat Köprüsü gibi tarihi eser varlığıyla adından söz ettiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valilik koordinesinde çalışma yürüten İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel ve arkeolog Özgür Şahin de yıllardır kentteki kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çaba harcıyor.

Haftanın belirli günleri araziye çıkan ekipler, tarihi eserlerin yerini tespit etmek amacıyla dağ, orman ve vadileri karış karış geziyor.

- Keşfedilen 150 tarihi alan ve yapı tescil edildi

Ekipler bugüne kadar yaptıkları keşif çalışmalarıyla aralarında çeşme, kilise, köprü, kale ve mezarların bulunduğu 150 tarihi alan ve yapıyı taşınmaz kültür varlığı olarak tescil ettirdi.

Binlerce yıllık tarihin izini taşıyan ve korumaya alınan eserler, günübirlik turlarla kente gelen turist kafilelerinin de gezi rotasında yer alıyor.

Ulaşoğlu, AA muhabirine, Tunceli'de yapılan çalışmalarla milattan önce 3 binli yıllara kadar uzanan tarihlemeye denk gelindiğini söyledi.

- "Huzur sayesinde arkeolojik araştırmalar hızlandı"

Kentte son yıllarda huzurun sağlanmasıyla arkeolojik araştırmaların hızlandığını vurgulayan Ulaşoğlu, şöyle konuştu:

"Tunceli coğrafyasında bütün alanların incelenip ortaya çıkarılması gerekiyor. Çünkü bakir bir yer ve çok araştırılmış değil. Günümüze kadar 150 kültür ve tarihi varlığını tescil ettirdik. Bu 150 rakamı az gibi görünmekle birlikte geçmişteki çalışmalarımıza bakarak başarılı durumdayız. Bu sayı, inceleme ve araştırma çalışmalarımız arttıkça daha da çoğalacaktır."

Ulaşoğlu, kentteki tarihi alan ve yapıları tescilleyerek korumaya aldıklarını belirterek, çalışmalar sırasında özellikle köprü, çeşme, kilise, at ve koç biçimli mezar taşları, sanduka tipi mezar taşları gibi tarihi varlıklar ile geleneksel mimariye ait örneklere ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Her geçen gün kente gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandığına işaret eden Ulaşoğlu, "İlimizdeki tarihi Rabat Vadisi ve Ergen Kilisesi gibi mekanlar sıkça ziyaretçi çeken cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Her türlü çabayı sarf ediyoruz ve inşallah bu çalışmalarımızla turizm daha da gelişecek. Bu konuda gerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekse de Tunceli Müzesi Müdürlüğü olarak alandayız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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