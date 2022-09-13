Tunceli'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçeleri kırsalında düzenlenen terör operasyonlarında, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hozat ve Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce mağaraya tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 80 kilogram TNT patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı, 150 metre elektrik kablosu, 2 büyük tüp, 7 küçük tüp, pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Bölgede helikopter destekli operasyonlar sürüyor.

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