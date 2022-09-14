Munzur Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri dağcıların rotasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Munzur Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri dağcıların rotasında

AA

Munzur Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri dağcıların rotasında

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sarp kayalıklarıyla dikkati çeken Munzur Dağları, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen dağcıların yeni tırmanış rotalarından oldu.

Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Tunceli'de, rafting, kano ve trekking sporlarının yanı sıra dağcılık faaliyetlerine de doğaseverler ilgi gösteriyor.

Kentin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Dağları da doğa sporları alanında turizme canlılık katan yerlerin başında geliyor.

Birçok yayla, göl ve şelalenin bulunduğu dağlar, özellikle mayıs-ekim döneminde çok sayıda dağcı grubunu ağırlıyor.

İlçeye gelen gruplar, günün ilk ışıklarıyla rotalarını Munzur Dağları'na çeviriyor. Dağcılar, belirledikleri zirveye saatler süren tırmanışla ulaşıyor.

- Keşfedilmemiş güzellikleri görüyorlar

Yaklaşık 3 bin rakımlı zirvelerde vakit geçiren dağcılar, doğanın sunduğu güzellikleri de yerinde görme fırsatı buluyor.

Bölgede bozayı ve yaban keçileriyle de karşılaşan dağcılar, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla doğal zenginliklerin tanınmasına katkı sağlıyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Temsilcisi İskender Doğan, AA muhabirine, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla çeşitli faaliyetler yaptığını söyledi.

Belirli aralıklarla kentteki dağlara tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Doğan, "Kulübümüz çatısı altında grupları gezilere götürüyoruz ve bu sayede Tunceli'nin güzelliklerini çok sayıda insanın görmesine yardımcı oluyoruz. Genellikle İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden Tunceli'ye gelen dağcı grupları oluyor. Onlarla Munzur Dağları'nın zirvelerine tırmanış gerçekleştiriyoruz, çok memnun kalıyorlar." dedi.

- "Turizme kazandırılması için tanıtımının yapılması gerekiyor"

Doğan, kentin el değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, özellikle bölgedeki buzul göllerin dağcı grupların ilgisini çektiğini dile getirdi.

Munzur Dağları'nın turizme kazandırılması için tanıtımının yapılması gerektiğini vurgulayan Doğan, "İnsanlar gelip Munzur Dağları'na tırmanış yaptıkları zaman seviniyorlar. Dağcı gruplara, biraz daha Munzur Dağları'na yönelmelerini ve buranın güzelliklerini keşfetmelerini öneriyorum." diye konuştu.

Dağcı Zeliha Erdoğan da Tunceli ve ilçelerinin çok güzel doğaya sahip olduğunu söyledi.

Hafta sonu tatillerinde dağ tırmanışlarına katıldığını belirten Erdoğan, "Özellikle 3 bin rakımlı dağlara çıkınca yüksekten aşağıları izlemek beni çok mutlu ediyor. Dağlarda çengel boynuzlu dağ keçileri ve bozayıları görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin 270 lira ceza
YEREL HABERLER Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin 270 ...
Tunceli´de yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Tunceli´de yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ...
Tunceli'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam ...
Milli parktaki yaban hayvanları, araçlar ve piknikçiler nedeniyle suya ulaşamıyor
YEREL HABERLER Milli parktaki yaban hayvanları, araçlar ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.