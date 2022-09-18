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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Müzesi'ni yazın 20 bin kişi gezdi

AA

Tunceli Müzesi'ni yazın 20 bin kişi gezdi

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - İçinde 2 bin civarında tarihi ve kültürel eserin sergilendiği Tunceli Müzesi'ni yaz turizm sezonunda 20 bin kişi ziyaret etti.

Dört blok halinde 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşan kent müzesi, açıldığı 24 Aralık 2020'den bu yana ziyaretçilerini tarih ve kültür yolculuğuna çıkarıyor.

Alevilik, etnografya ve arkeoloji bölümlerinin yanı sıra yazılı ve görsel alanların bulunduğu müzede, taş aletler, çömlekler, madenlerden yapılmış eserler, bal mumu heykelleri, koç ve at biçimli mezar taşları sergileniyor.

Müzeyi 1 Haziran ve 31 Ağustos tarihleri arasında 20 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

- "İldeki tescilli kültür varlığı sayısı 150 civarında"

Müze müdürü Kenan Öncel, AA muhabirine, Tunceli'nin Yukarı Fırat Bölgesi'nde yer aldığını ve tarihte birçok medeniyet için geçiş bölgesi olduğunu söyledi.

Paleolitik dönemden itibaren bütün tarihi çağların kentte yaşandığını belirten Öncel, müze ekibi olarak alanda yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarına da devam ettiklerini dile getirdi.

Müzenin açılmasının ardından arazi çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Öncel, "Tescilsiz olan kültür varlıklarının yer tespitini yaptık ve tescil çalışmalarını başlattık. Şu an ildeki tescilli kültür varlığı sayısı 150 civarında. Bunun dışında kazı çalışması, yüzey araştırmaları ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde müzemizdeki eser sayısı da arttı." dedi.

Öncel, teşhir ve tanzim çalışmalarının yanı sıra ildeki kültür varlıklarını koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını anlattı.

- "Kültür varlıklarının zenginliği ortaya çıktı"

Tunceli'de son yıllarda turizmin geliştiğine işaret eden Öncel, şöyle konuştu:

"Müzenin açılmasıyla kentimiz özellikle kültürel anlamda büyük atılım gerçekleştirdi ve kültür varlıklarının zenginliği ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yaz turizm sezonunda yerli ve yabancı 20 bin turist müzemizi gezdi. Bu sayı her geçen gün artacaktır."

Öncel, kentte kültür bilincini artırmayı ve özellikle çocukların daha sık müzeyi ziyaret etmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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