Tunceli’de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, 250 fişek,10 pil, büyük tüp, çadır ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sıgınak, jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.