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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keban Baraj Gölü kıyısındaki badem bahçelerinde hasat zamanı

AA

Keban Baraj Gölü kıyısındaki badem bahçelerinde hasat zamanı

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli ile Elazığ arasında kalan Keban Baraj Gölü'nün kıyısındaki köylerde yetiştirilen bademler, meşakkatli çalışmayla hasat edilip iç piyasada satışa sunuluyor.

Verimli topraklara sahip olan baraj çevresinde sebze, tahıl ve üzümün yanı sıra badem yetiştiriciliği de son yıllarda yaygınlaşmaya başladı.

Badem bahçelerinde emeklerinin karşılığını almak için yoğun çaba harcayan üreticiler, meyvelerin toplanmasında, mevsimlik tarım işçileriyle anlaşıyor.

Belirli ücret karşılığında bahçelerde mesai harcayan işçiler, ağaçlardaki bademleri silkeleme makinesiyle yere serilen brandaların üzerine döküyor.

Traktöre yüklenen bademler daha sonra dal, yaprak ve yeşil kabuklarından ayıklanmak üzere patoza atılıyor.

Atıklardan temizlenerek güneşe karşı serilen bademler, çevre il ve ilçelerde satılıyor.

Üretici Cemil Baytaş, AA muhabirine, Keban Barajı Gölü kıyısındaki arazisinde yıllardır badem yetiştiriciliğiyle uğraştığını söyledi.

Göl çevresinin tarıma elverişli olduğuna dikkati çeken Baytaş, bademin bölge için kadim bitkilerden olduğunu vurguladı.

- "Bölgede 50-60 bin kök badem ağacı var"

Yüzlerce dönümlük çorak araziyi badem ağaçlarıyla yeşillendirdiğini belirten Baytaş, şöyle konuştu:

"Bu alanda daha çok arpa ve buğday üzerine tarım yapılıyordu ve bizden sonra arazisini badem bahçesine dönüştüren çok sayıda girişimci oldu. Bölgede şu an 50-60 bin kök badem ağacı var ve her geçen gün bu sayı artıyor. Ürettiğimiz bademlerin bir kısmını sezon başında toptan veriyoruz ve geriye kalan kısmını da perakende olarak tüketiciye satıyoruz."

Baytaş, badem bahçeleri sayesinde vatandaşlara istihdam sağladıklarını dile getirerek, "Yılda yaklaşık 4-5 kere 30'ar kişilik gruplar halinde işçiler bahçemize çalışmaya geliyor. Belirli dönemlerde 100-150 kişiye istihdam sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Eşref Kılıç da Çatalharman köyündeki badem hasadında çalışan yaklaşık 20-30 kişinin kazandığı parayla evini geçindirdiğini söyledi.

Hasat zamanı işlerinin yoğun olduğunu belirten Kılıç, "Bahçelerde topladığımız bademleri yeşil kabuğundan ayıklamak için patoza atıyoruz ve ondan sonra da götürüp brandaların üzerine seriyoruz. Güneş karşısında birkaç gün beklettiğimiz bademleri çuvallara koyup satış için depoya kaldırıyoruz." dedi.

Kadın işçi Hakime Çiğdemli de yaz ve sonbahar döneminde bağ, bahçe ve tarlalarda çalışarak, evinin ihtiyaçlarını aldığını anlattı.

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