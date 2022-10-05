Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığı geçici süreyle yasaklandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığının geçici süreyle yasaklandığı belirtilerek, bu nedenle alabalık avlayanlara para cezası uygulanacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent sınırlarında yer alan akarsu ve kollarında 2020-2024 dönemi boyunca ticari olarak avcılığın yasaklandığı hatırlatıldı.

1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında sportif amaçlı alabalık avcılığının da yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanmış olan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapılarak, para cezası uygulanacağı vurgulandı.

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