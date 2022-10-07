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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

AA

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.

Aramalarda, 777 fişek, dürbün, 2 kalaşnikof şarjörü, el yapımı patlayıcı devre düzeneği, 2 büyük tüp, 24 büyük pil, güneş paneli ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar, jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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