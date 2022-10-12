Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda arama yapan ekipler, 480 fişek, telsiz başlığı, 19 büyük pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.
Sığınaklar jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.