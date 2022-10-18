Tunceli'de kaçak keklik avcılarına 21 bin 460 lira ceza kesildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kaçak olarak kınalı keklik avladığı belirlenen 5 kişiye, 21 bin 460 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılara yönelik çalışma yaptı.

Bu çerçevede 238 avcıyı denetleyen görevliler, 5 kişinin kaçak yöntemlerle kınalı keklik avladığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etme" suçundan 21 bin 460 lira ceza uygulandı.

Avlanan kekliklere ise DKMP personelince el konuldu.





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