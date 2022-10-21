Tunceli'de eski görüntüleri ele geçirilen PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ele geçirilen dijital materyalde görüntüsü tespit edilen PKK'lı terörist İzmir'de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında bir süre önce teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince malzemeler arasındaki dijital materyallerde yapılan incelemede PKK üyesi O.Ç'nin görüntüleri bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, zanlının İzmir'in Menemen ilçesinde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisler, O.Ç'yi gözaltına aldı.
Zanlının, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.