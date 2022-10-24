Tunceli'de kaçak keklik avlayanlara 30 bin 524 lira ceza kesildi

Acılı mı acısız mı? İki kentin kebap rekabeti...

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kaçak kınalı keklik avlayan 6 kişiye, 30 bin 524 lira ceza verildi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kentteki 93 avcıyı denetleyen görevliler, 6 kişinin kaçak yöntemlerle kınalı keklik avladığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 30 bin 524 lira ceza kesildi.

Avlanan 15 kekliğe ise DKMP personelince el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.