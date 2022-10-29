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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

ERZURUM (AA) - Doğu'da Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzurum'da, kortej yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Valilikçe organize edilen etkinlik çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi Çifte Minareli Medrese önünde toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle, mehteran takımı eşliğinde Havuzbaşı Kent Meydanına kadar yürüdü.

Etkinliğe, protokol üyeleri ve 7 den 70 binlerce vatandaş katıldı.

Yakutiye Kent Meydanı'nda ışık gösterisi de yapıldı.

- Tunceli

Tunceli'de Moğultay Mahallesi'ndeki Demiroluk Virajı mevkisinde toplanan katılımcılar, bayrak ve pankartlar taşıyarak Yeraltı Çarşısı Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki Atatürk Anıtı önüne gelen katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Ardından Kışla Meydanı'na hareket eden katılımcılar, halay çekerek kutlama yaptı.

Etkinliğe, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Kars

Kars'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Tarihi Kars Kalesi eteklerinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya gelen vatandaşlar buradan yürüyüşe başladı.

Atatürk Caddesi'nden yürüyüşe devam eden katılımcılar Faikbey Caddesi'nde bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önüne geldi.

Yürüyüşe katılan askeri birlikler "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı attı.

Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, 14 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bazı il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilikçe kabul töreni düzenlendi.

Polis Evi'ndeki törene, Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Ardahan Belediye Başkan Faruk Demir, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Öner eşi Zehra Mine Öner ile davetlilerin tek tek bayramları tebrik etti.

Müzik dinletisi ile süren program, yaş pasta kesiminin ardından sonra erdi.


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