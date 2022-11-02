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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa tutkunları Tunceli'deki Salördek ormanlarında stres atıyor

AA

Doğa tutkunları Tunceli'deki Salördek ormanlarında stres atıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Salördek ormanlarında yürüyüş yapan doğa tutkunları, keyifli vakit geçirip stres atıyor.

Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü mevkisindeki Salördek ormanları, doğal güzelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Sonbaharda sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına bürünen bölge, şu sıralar Türkiye'nin farklı noktalarından turlarla ve aileleriyle gelen doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor.

Haftanın belirli günlerinde bölgeye gelen doğaseverler, araçlarını park ettikten sonra ormanın iç kısmına yürüyor.

Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda gezinti yapan doğa tutkunları, seyahatleri sırasında piknik yapıp manzara fotoğrafları çekiyor.

Ormanlarda stresten uzakta keyifli bir gün geçiren ziyaretçiler, bölgedeki yabani hayvanları da bazen doğal ortamında gözlemliyor.

- "Doğayı korumaya çalışsınlar"

Kırmızıköprü köyünde yaşayan Kemal Doğan, AA muhabirine, Tunceli'nin tarihi ve doğal alanlarıyla öne çıktığını söyledi.

Salördek ormanlarının güz aylarında ilgi çektiğini belirten Doğan, şunları belirtti:

"Ormanda meşe, kavak ve çeşitli yabani meyve ağaçları yetişiyor. Bu ağaçların sonbaharda farklı renklere bürünmesi sonucu Salördek cazibe merkezi haline geliyor. Özellikle ekim-kasım aralığında çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Buraya gelen arkadaşlardan ricamız doğayı korumaya çalışsınlar. Doğa sadece bugün değil, her zaman bize lazım olacaktır."

Doğasever Erkan Laçin ise katıldığı tur sayesinde Salördek ormanlarını görme fırsatını bulduğunu anlattı.

Laçin, ormanda zaman geçirmekten büyük keyif aldığını ifade ederek, "Tunceli, suyu, alabalığı, mantarı ve yayla muzuyla meşhur bir yer. Salördek ormanları doğa sporları için elverişli ortam sunuyor. Ailemle buraya gelerek gezinti yaptık." dedi.

Ormanda gezinti yapan Çiğdem Laçin de İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi illerden bölgeye ziyaretçilerin geldiğini dile getirdi.

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