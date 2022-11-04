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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

AA

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Özel eğitimli köpeklerle arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklardaki aramalarda, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 412 fişek, 172 şerit fişek, 18 kalaşnikof şarjörü, 37 ameliyat malzemesi, 200 metre branda, uyku tulumu, 3 takım terörist kıyafeti, battaniye, 2 oksijen maskesi, 100 metre hortum, 200 metre çelik halat, 100 lama demir, mutfak tüpü, kürek, 6 çift ayakkabı ile çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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