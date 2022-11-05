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İstanbul’da öldürülen kadının cenazesi memleketi Tunceli’de toprağa verildi

AA

İstanbul’da öldürülen kadının cenazesi memleketi Tunceli’de toprağa verildi

TUNCELİ (AA) - İstanbul Esenyurt’ta silahla öldürülen Neriman S'nin cenazesi memleketi Tunceli’de toprağa verildi.

Neriman S'nin cenazesi, yakınları tarafından İstanbul’dan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyüne getirildi.

Buradaki törenin ardından Neriman S'nin cenazesi, kadınlar tarafından taşınarak köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Neriman S'nin ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olayın geçmişi

İstanbul Esenyurt’ta 3 Kasım tarihinde Mevlana Mahallesi’ndeki bir AVM yakınında Sadrettin Ö. ile 37 yaşındaki Neriman S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından silahla Neriman S'ye ateş eden Sadrettin Ö, olay yerinden kaçarak gittiği metrobüs köprüsünün altında aynı silahla intihar etmişti.

Sadrettin Ö. olay yerinde, Neriman S. ise kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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