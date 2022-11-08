Tunceli'de deprem, yangın ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem, orman yangını ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan tatbikat programında, ilk olarak Moğultay Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezinde Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan Vali Mehmet Ali Özkan, kurum müdürleri ve çalışanlarından tatbikatların akışına ilişkin bilgi aldı.

Buradaki programın ardından kentin çeşitli noktalarındaki okullarda eş zamanlı deprem anı ve tahliyesi, şehir içi intikal uygulaması, geçici barınma alanlarının kurulması, tahliye ve yerleştirme, enkazda arama kurtarma, orman yangını, akarsuda sondalama arama çalışması gibi tatbikat uygulaması yapıldı.

Tatbikatları yerinde izleyen Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin birinci derece deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Bölgenin sarp dağ ve ormanlarla kaplı olduğunu, kentte yüksekten düşme, arazide kaybolma ve boğulma vakalarına sıklıkla rastladıklarını aktaran Özkan, "Arkadaşlarımızın koordinasyonlarını, sahaya ulaşımlarını ve sahayla olan iletişimlerini hep beraber gördük. Peşi sıra bina tahliyeleri ve sonrasında karşılaşılabilecek olaylar ile insanlarımızın barınmasını sağlamak üzere çadır kurulumlarımızı izledik." dedi.

- "750 arkadaşımız ve 200'e yakın aracımız görev aldı"

Özkan, tatbikat programı çerçevesinde Aktuluk Mahallesi'ndeki Kanoğlu mevkisinde enkazda arama kurtarma, orman yangınlarına ve boğulma olaylarına müdahale ile arazide kaybolma olaylarına yönelik tatbikat icra ettiklerini anlattı.

Tatbikatlar sayesinde farkındalık oluşturduklarını vurgulayan Özkan, "Ana işleyişte 750 arkadaşımız ve 200'e yakın aracımız görev aldı. Bunun yanı sıra afet tatbikatına 10 bin öğrencimiz, toplamda sayı verebilirsek 20 binin üzerinde bugünkü tatbikatımıza katılım oldu." diye konuştu.

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