Van'daki depremde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir'i ailesi anlattı

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken Bayram Oteli'nde hayatını kaybeden Tuncelili gazeteci Cem Emir'in ailesi, vefatının 11'inci yıl dönümünde evlatlarını anlattı.

Anne Nurten Emir, AA muhabirine, oğlu Cem'in gazetecilik mesleğini çok sevdiğini ve her yaştan insanla kolayca anlaşabildiğini söyledi.

Evladını kaybetmekten dolayı büyük acı çektiğini belirten Emir, şöyle konuştu:

"Ben oğlumu çok özlüyorum. Van depremi onu benden ayırdı. Hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi ve herkesin birbiriyle iyi geçinmesini istiyordu. Benimle beraber mücadele veriyordu. Biz çok yoksulluk da çektik ve ben çocuklarımı zor şartlarda büyüttüm. Biz her şeyi gördük. Ama Cem hiçbir zaman dönüp bana 'bizim hayatımız neden böyle' diye sormadı. O bana sürekli teselli veriyordu. Bir baba gibi evde kardeşlerine sahip çıkıyordu."

Baba Mehmet Ali Demir de oğlunun gazete satmakla meslek hayatına adım attığını aktardı.

Emir, Cem'in yaptığı haberlerle çeşitli ödüller aldığını ifade ederek, "Her yıl ölüm yıldönümünde gazeteci arkadaşları bizi ziyarete geliyor. Onlarla beraber Cem ile ilgili anıları konuşuyoruz. Cem'in ölümü bizim için çok büyük kayıp oldu ve travma yaşadık. Ben ve ailem halen o etkiyi yaşıyoruz." dedi.

Cem'in teyzesi Fatma Güler de yeğeninin ailesi ve akrabalarına çok düşkün olduğunu belirtti.

Yeğeniyle sürekli fikir alışverişinde bulunduğunu söyleyen Güler, "Tüm yeğenlerimi çok seviyorum ama Cem'in yeri bende farklı. Cem, her konuda dört dörtlük bir insandı. Saygılıydı, yalan söylemezdi ve dürüstlüğünden hiçbir zaman ödün vermedi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.