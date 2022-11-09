Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de düzenlenen operasyonda, bir sığınakta teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 115 fişek, 3 anti tank roketatar mühimmatı, 2 anti personel roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, dürbün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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