Tunceli’de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

AA

Tunceli’de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda 3 telsiz, 192 örgütsel kitap, 100 metre sera naylonu, 2 soba, 200 neşter, 161 pil, ısıtıcı, banyo kazanı ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÖLÜMÜNÜN 11&#039;İNCİ YILINDA DHA MUHABİRİ CEM EMİR, MEZARI BAŞINDA ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖLÜMÜNÜN 11'İNCİ YILINDA DHA ...
Ölümünün 11'inci yılında DHA muhabiri Cem Emir, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Ölümünün 11'inci yılında DHA muhabiri Cem Emir, ...
Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir ...
Tunceli’deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tunceli’deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Tunceli'de sığınakta teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de sığınakta teröristlerin silah ve mühimmatı ...
Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta silah ...
Van'daki depremde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir'i ailesi anlattı
YEREL HABERLER Van'daki depremde yaşamını yitiren gazeteci Cem ...
(Görüntülü) TUNCELİ?DE 755 PERSONEL, 20 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEĞİ ARATMAYAN ÇOK YÖNLÜ TATBİKAT
YEREL HABERLER (Görüntülü) TUNCELİ?DE 755 PERSONEL, 20 BİN KİŞİNİN ...
(Görüntülü) TUNCELİ?DE KAR; YÜKSEK KESİMLERDE 10 SANTİMETREYE ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TUNCELİ?DE KAR; YÜKSEK KESİMLERDE 10 ...
Tunceli´de kar; yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Tunceli´de kar; yüksek kesimlerde 10 santimetreye ...
Tunceli´de 755 personel, 20 bin kişinin katılımıyla gerçeği aratmayan çok yönlü tatbikat
YEREL HABERLER Tunceli´de 755 personel, 20 bin kişinin katılımıyla ...
Tunceli'de deprem, yangın ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de deprem, yangın ve arama kurtarma tatbikatı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.