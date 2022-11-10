Tunceli’de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli’de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda 3 telsiz, 192 örgütsel kitap, 100 metre sera naylonu, 2 soba, 200 neşter, 161 pil, ısıtıcı, banyo kazanı ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi.

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