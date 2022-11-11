GÜNCELLEME - Tunceli'deki katı atık tesisi protestosunda gerginlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Tunceli'deki katı atık tesisi protestosunda gerginlik

AA

GÜNCELLEME - Tunceli'deki katı atık tesisi protestosunda gerginlik

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisinin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle yapılan protestoda gerginlik yaşandı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda toplanan Sütlüce ile çevre köylerin bazı sakinleri, ellerinde dövizlerle Tunceli Belediyesi binasına yürüdü.

Tesisin iptali için belediyedeki meclis toplantısına katılmak isteyen köylüler ile toplantı için binada bulunan grup arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Köylüler daha sonra Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun odası önünde "Başkan istifa" şeklinde slogan attı.

Belediye önünde toplanan grup adına açıklama yapan avukat Özgür Ulaş Kaplan, katı atık tesisinin yapılacağı yerin il merkezine 2 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Katı atıkların ayrıştırılması sırasında kimyasal gazların havaya karışacağını ileri süren Kaplan, "Kanser vakaları artacak. Şehir içine kadar koku gelecek. Sızıntılar Pülümür Çayı'na ulaşacak, binlerce ağaç kesilecek ve endemik bitki türleri yok olacak. Bu sadece oradaki 3-5 köyün sorunu değil, bu sorun tüm Tunceli'nin sorunudur. Bu bir çevre sorunudur." diye konuştu.

Kaplan, demokratik olarak insanların tepkilerini gösterdiğini dile getirerek, "Söz, yetki, karar deniliyor, halk dinlenmiyor. Halkın talepleri göz ardı ediliyor. Toplantıda halkın kendini ifade etmesi engelleniyor." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

- Belediye açıklama yaptı

Tunceli Belediyesinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Belediye meclisine sunulan 'Katı Atık Projesinden Çekilme' gündemi oylama esnası ve sonrasında, projeyi bahane eden bir kesim tarafından provokasyon ve saldırı gerçekleşti. Meclis toplantısında cinsiyetçi küfürler edilerek, insanların, tekme tokat atılarak darbedilmesi, pet şişe fırlatılması şeklinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Dersim halkı, halka açık belediye ve kurumlara karşı bu provokasyonları, sağduyulu davranarak boşa çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte de bu tutumlara boyun eğmeyerek sergilemiş olduğumuz sağduyuyu sürdürmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TUNCELİ BELEDİYESİ&#039;NİN MECLİS TOPLANTISINDA &#039;KATI ATIK TESİSİ&#039; GERGİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TUNCELİ BELEDİYESİ'NİN MECLİS ...
Tunceli Belediyesi'nin meclis toplantısında 'katı atık tesisi' gerginliği
YEREL HABERLER Tunceli Belediyesi'nin meclis toplantısında 'katı ...
Tunceli'deki katı atık tesisi protestosunda gerginlik
YEREL HABERLER Tunceli'deki katı atık tesisi protestosunda gerginlik
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha ...
Tunceli’de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha ...
(Görüntülü) ÖLÜMÜNÜN 11&#039;İNCİ YILINDA DHA MUHABİRİ CEM EMİR, MEZARI BAŞINDA ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖLÜMÜNÜN 11'İNCİ YILINDA DHA ...
Ölümünün 11'inci yılında DHA muhabiri Cem Emir, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Ölümünün 11'inci yılında DHA muhabiri Cem Emir, ...
Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir ...
Tunceli’deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tunceli’deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Tunceli'de sığınakta teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de sığınakta teröristlerin silah ve mühimmatı ...
Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta silah ...
Van'daki depremde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir'i ailesi anlattı
YEREL HABERLER Van'daki depremde yaşamını yitiren gazeteci Cem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.