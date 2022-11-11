GÜNCELLEME - Tunceli'deki katı atık tesisi protestosunda gerginlik

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisinin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle yapılan protestoda gerginlik yaşandı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda toplanan Sütlüce ile çevre köylerin bazı sakinleri, ellerinde dövizlerle Tunceli Belediyesi binasına yürüdü.

Tesisin iptali için belediyedeki meclis toplantısına katılmak isteyen köylüler ile toplantı için binada bulunan grup arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Köylüler daha sonra Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun odası önünde "Başkan istifa" şeklinde slogan attı.

Belediye önünde toplanan grup adına açıklama yapan avukat Özgür Ulaş Kaplan, katı atık tesisinin yapılacağı yerin il merkezine 2 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Katı atıkların ayrıştırılması sırasında kimyasal gazların havaya karışacağını ileri süren Kaplan, "Kanser vakaları artacak. Şehir içine kadar koku gelecek. Sızıntılar Pülümür Çayı'na ulaşacak, binlerce ağaç kesilecek ve endemik bitki türleri yok olacak. Bu sadece oradaki 3-5 köyün sorunu değil, bu sorun tüm Tunceli'nin sorunudur. Bu bir çevre sorunudur." diye konuştu.

Kaplan, demokratik olarak insanların tepkilerini gösterdiğini dile getirerek, "Söz, yetki, karar deniliyor, halk dinlenmiyor. Halkın talepleri göz ardı ediliyor. Toplantıda halkın kendini ifade etmesi engelleniyor." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

- Belediye açıklama yaptı

Tunceli Belediyesinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Belediye meclisine sunulan 'Katı Atık Projesinden Çekilme' gündemi oylama esnası ve sonrasında, projeyi bahane eden bir kesim tarafından provokasyon ve saldırı gerçekleşti. Meclis toplantısında cinsiyetçi küfürler edilerek, insanların, tekme tokat atılarak darbedilmesi, pet şişe fırlatılması şeklinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Dersim halkı, halka açık belediye ve kurumlara karşı bu provokasyonları, sağduyulu davranarak boşa çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte de bu tutumlara boyun eğmeyerek sergilemiş olduğumuz sağduyuyu sürdürmeye devam edeceğiz."

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