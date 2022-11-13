Yönetmenler Tunceli'nin el değmemiş doğasını doğal stüdyo olarak kullanıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin sonbahar renklerinin hakim olduğu el değmemiş doğası, klip yönetmenleri tarafından doğal stüdyo olarak kullanılıyor.

Sonbaharın gelişiyle sarı ve turuncu renklerin de hakim olduğu kentin güzelliklerini kadrajlarına almak isteyen klip yönetmenleri ve belgeselciler, en güzel görüntüleri yakalamak için doğayı adım adım geziyor.

Hazırladıkları çalışmaları internette paylaşan klip yönetmenleri ve belgeselciler, kentin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Kentte belgesel çalışmaları yapan Caner Canerik, AA muhabirine, Tunceli'nin doğasında inanılmaz güzelliklerin bulunduğunu söyledi.

Belirli aralıklarla kentin çeşitli alanlarını gezdiğini belirten Canerik, "Keşfedilmemiş mekanların ayrı çekiciliği oluyor ve motive ediyor. Doğanın kendi güzelliği ortaya çıktığı zaman plato olarak ideal bir mekan oluyor ve bunu kullanıyoruz. Sadece ben değil, klip ya da kısa film çeken birçok arkadaş bu dönemler Tunceli'ye gelip çekimler yapıyor." dedi.

Canerik, "Özellikle sonbahar aylarında Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü bölgesi, en popüler mekanlardan oluyor. Düğün fotoğrafçıları ve müzik klibi çekmek isteyen insanlar buraları tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Burası çok güzel"

Müzik klibi yönetmeni Bekir Yoltay da Tunceli coğrafyasının sinematik çekimlere uygun olduğunu anlattı.

Bölgede el değmemiş birçok güzelliğin bulunduğuna işaret eden Yoltay, "Doğa her anlamda bize fedakar davranıyor. Biz de bu kentin coğrafyasını hiç görmeyen insanlara çekimlerimizle yansıtıyoruz. Film ve belgesel çekimleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu coğrafyadan kopamıyoruz, burası çok güzel." diye konuştu.

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