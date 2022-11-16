Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, jeneratör, 24'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 2 küçük tüp, tüplü ocak, sırt çantası, 3 kar kıyafeti, 8 çift bot, 4 litre motor yağı, 10 litre sıvı yağ, 10 kilogram çay, 5 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

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