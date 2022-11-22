Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

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TUNCELİ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (Ombudsman), Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Malkoç, Vali Özkan ve beraberindekilerce Valilik binası girişinde karşılandı.

Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, kentteki çalışmalara ilişkin Vali Özkan'dan bilgi aldı.

Görüşme sonrası Vali Özkan tarafından Malkoç'a "Zülfikar" kılıcı hediye edildi.

Ziyarette, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de hazır bulundu.

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