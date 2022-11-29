Hentbolda ilk sezonlarında 2. Lig'e yükselen Tuncelili kızların hedefi 1. Lig

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hentbolda ilk sezonlarında 2. Lig'e yükselen Tuncelili kızların hedefi 1. Lig

AA

Hentbolda ilk sezonlarında 2. Lig'e yükselen Tuncelili kızların hedefi 1. Lig

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Hentbolda geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri Bölgesel Lig'den 2. Lig'e yükselen Tuncelili kız öğrenciler, çıkışlarını sürdürmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 yıl önce, çocuklara hentbol sevgisinin aşılanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede farklı okullardaki kız öğrencilerin katılımıyla oluşturulan Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, geçen sezon ilk kez Bölgesel Lig'de mücadele etti.

Play-off şampiyonu olup 2. Lig'e yükselen takım, bu sezon C Grubu'nda başarıyı kovalıyor.

Haftanın 6 günü okul dışındaki zamanlarında çalışma yapan 14-16 yaşındaki Tuncelili kızlar, lig maçlarına Atatürk Spor Salonu'nda hazırlanıyor.


- Hedef 1. Lig


Antrenörleri gözetiminde teknik ve kuvvet çalışan öğrenciler, bu sezon da 1. Lig'e yükselip çıkışlarını sürdürmek istiyor.

Antrenör Ali Ekrem Canpolat, AA muhabirine, geçen sezon sonunda 2. Lig'e çıktıklarını hatırlattı.

Takımdaki oyuncuların tamamının kentteki öğrencilerden oluştuğunu aktaran Canpolat, "İlerleyen zamanlarda yeniden altyapıdan gelecek çocuklarımızı hentbolda yetiştirmeyi planlıyoruz. İlimizde kız çocuklarının spora ilgisi çok iyi durumda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri değerlendirdiğimizde Tunceli'deki sporcuların yaklaşık yüzde 70'ini kız çocukları oluşturuyor." diye konuştu.

Canpolat, ilde tek spor salonunun bulunması nedeniyle diğer spor branşlarından öğrencilerle aynı alanda antrenman yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.


- Milli formayı giymek istiyorlar


Sporculardan Ezgi Sitem Işık, ilkokul sıralarındayken hentbolla tanıştığını, haftanın 6 günü antrenmana katıldığını söyledi.

Hentbol oynamanın keyifli olduğunu belirten Ezgi Sitem, "Hentbol branşında ileride milli sporcu olup ülkemi ve takımımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Özellikle bir insanın sportif açıdan hedefini belirlemesi ve onu başarabileceğine inanması çok güzel." ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Atlı ise antrenörleri gözetiminde zorlu antrenmanlar yaparak maçlara hazırlandıklarını kaydetti.

Takımda arkadaşlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Gözde Nur, "Hedefimiz play-off oynayarak 1. Lig'e yükselmek. Hentbol değişik bir branş, gelip görmek gerekiyor. Voleybol ya da basketbolu dışarıda herkes deneyimleyebiliyor ama hentbol için aynı şey geçerli değil. O yüzden herkesi hentbol oynamaya bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli´de, teröristlerin kullandığı sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli´de, teröristlerin kullandığı sığınakta silah ...
Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.