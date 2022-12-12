Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Emre D'nin kullandığı 16 AHJ 763 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Cem Emir Caddesi'nde, Hasan O. idaresindeki 23 DB 141 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hasan O. ile aynı araçta bulunan Burak K, Ersen D. ve Fethi K. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.