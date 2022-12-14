Tunceli Belediyesi hizmet binası ile bazı birimlerin elektriği borç nedeniyle kesildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediyesi hizmet binasının ve belediyeye bağlı bazı birimlerin elektriği borç nedeniyle kesildi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında, belediye bütçesinin yetersiz olması nedeniyle elektrik borçlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Elektrik kesintisi sebebiyle belediye hizmet binasında çalışmaların aksadığını ifade eden Maçoğlu, şöyle konuştu:

"Jeneratörleri zaman zaman açıyoruz ama düşük fazdan kaynaklı sorunlar oluyor. Hizmet binasında çalışan personelin büyük bölümü için üşüme gibi durumlar olmaya başladı. 'Ödemiyorlar' diyorlar ama aslında gücümüz oranında ödüyoruz. Bizim bütçeye gelen paralar ve İller Bankasından gelen payların tamamı bu süreç içerisinde maaşlara yetebilse hatta biraz ek olsa bütün faturalarımızı karşılarız."

Maçoğlu, elektrik borçlarına ilişkin, "Bütün elektrik borç tutarları 13 milyon 757 bin 893 lira 18 kuruş. Şimdiye kadar ödediğimiz para 4 milyon 650 bin 308 lira 27 kuruş. Hizmet ve idari işler binasının elektrik borcu ise 400 bin 493 lira 40 kuruş." dedi.

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