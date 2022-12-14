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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tunceli'de öğrencilerle buluştu

AA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tunceli'de öğrencilerle buluştu

TUNCELİ (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftar derneklerinin düzenlediği "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan Fenerbahçeliler Derneği ve Hamburg Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Pülümür ilçesine gelen Koç, projede yer alan Dedekorkut İlkokulunu ziyaret etti.

Kulüp armasını taşıyan bot, mont ve bere hediye ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen Koç, çocukların çizdiği çeşitli resimleri alıp, isteklerini dinledi.

Koç, okul ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pülümür'deki karşılamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çocuklarla vakit geçirdiklerini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"İçimiz açıldı ve çok mutlu olduk. Çocuklarla biraz vakit geçirmemize imkan sağlayanlara teşekkür ediyorum ama esas kahramanlarımız Erzincan ve Hamburg derneklerimiz. Bir kaç senedir beraber bir proje yürütüyorlar. Bizim de bu çorbada tuzumuz olsun istedik. Derneklerimiz geçen sene Erzincan'da yaptıkları projeyi bu sene Tunceli'ye taşıdılar. Çocuklar Üşümesin Projesi ile bugüne kadar 2 bin 500 çocuğa dokundular, montlar dağıttılar. Bizler sadece sportif alanda değil sosyal alanlarda da faaliyet göstermek zorundayız."

Ali Koç, Fenerbahçe olarak bu tür aktivitelere çok önem verdiklerini belirtti.


- Vali Özkan: "Bu Fenerbahçe açısından da ayrı bir kazanım oldu "


Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, proje nedeniyle Ali Koç ve ekibine teşekkür ederek, "Bu bizim için ayrıcalık ve ilimiz açısından bir farkındalık günü oldu. Başkanımız heyetiyle öğrencilerimize hediyeler getirdi. Bu Fenerbahçe açısından da ayrı bir kazanım oldu diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı olarak hem Beşiktaş'ımıza hem de Trabzonspor'umuza ligde kaliteli, güzel, adil ve adaletli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Munzur Üniversitesi Fenerbahçe Taraftar Gurubu da sarı-lacivert bayraklarla okulda tezahürat yaptı.

Tunceli programının ardından Erzincan'a geçen Koç, İnönü Mahallesi'nde Erzincan Fenerbahçeliler Derneğinin açılışını yapıp, yeni üyelere takım rozeti taktı.

Koç, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u da makamında ziyaret etti.

Bir süre Kurt ile sohbet eden Koç'a emniyette görevli bir personelin çivi ve iplerle oluşturduğu Atatürk tablosu hediye edildi. Koç'ta Kurt'a Fenerbahçe forması verdi.

Ziyaretlerde Ali Koç'a, Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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