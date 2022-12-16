Tunceli'de huzurevi sakinleri müzik ve resim etkinliğiyle moral buldu

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de lise öğrencileri, huzur evinde kalan yaşlılara yönelik müzik dinletisi ve resim etkinliği gerçekleştirdi.

Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören öğrenciler, ders kapsamında İnönü Mahallesi'ndeki TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğretmenler eşliğinde huzurevi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler, yaşlılarla sohbet edip hayat hikayelerini dinledi.

Öğrenciler daha sonra yaşlılarla birlikte resim çalışması yaparak, onları müzik dinletisiyle eğlendirdi.

Etkinlik, öğrencilerin yaşlılara çeşitli ikramlarda bulunmasıyla sona erdi.

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