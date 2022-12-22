Yaban keçisi avcıları fotokapana yakalandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişiye, 256 bin 540 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü görevlileri, kaçak avcılıkla mücadele için kentteki bazı alanlara fotokapan yerleştirdi.

Fotokapanları bir süre sonra incelemeye alan DKMP personeli, Pülümür Vadisi'nde 2 kişinin kaçak yollarla yaban keçisi avladığını belirledi.

Jandarmayla ortak çalışma yürüten DKMP görevlileri, kaçak avcıların kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Kaçak avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 256 bin 540 lira ceza kesildi.





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