Tunceli'de yeni yılın gelişi "Gağan" etkinliğiyle kutlandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de vatandaşlar yeni yılın gelişini kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenledi.

Kentte belediye tarafından kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması amacıyla program organize edildi.

Bu kapsamda bir grup vatandaş, davul zurna eşliğinde Moğultay Mahallesi'nde gezerek esnafı ziyaret etti. Gruptakiler, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kışla Meydanı'nda devam eden etkinlik, lokma dağıtımıyla sona erdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.

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