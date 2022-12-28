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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de yeni yılın gelişi "Gağan" etkinliğiyle kutlandı

AA

Tunceli'de yeni yılın gelişi "Gağan" etkinliğiyle kutlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de vatandaşlar yeni yılın gelişini kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenledi.

Kentte belediye tarafından kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması amacıyla program organize edildi.

Bu kapsamda bir grup vatandaş, davul zurna eşliğinde Moğultay Mahallesi'nde gezerek esnafı ziyaret etti. Gruptakiler, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kışla Meydanı'nda devam eden etkinlik, lokma dağıtımıyla sona erdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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