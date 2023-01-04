Tunceli Valisi Özkan ve Emniyet Müdürü Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları oylamasında tercih yaptı.

Özkan ve Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına oy veren Özkan, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" karesini seçti.

Özkan, çevre-yaşam kategorisindeki tercihini ise Mesut Varol'un "Beslenme saati" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşamda da Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" fotoğrafına oy verdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Anadolu Ajansının Türk haber tarihinin en köklü kurumlarından biri olduğu söyledi.

Ajansın doğru haberin adresi olarak yolunda yürümeye devam ettiğini belirten Özkan, "Bu vesileyle yeni yılın Anadolu Ajansımıza ve çalışanlarına güzellikler getirmesini diliyorum. Ayrıca bir yıl boyunca emek vererek biriktirdiği haber fotoğraflarını topluma sunmak üzere düzenlemiş olduğu oylamayı da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma. İnşallah fotoğraf karelerindeki güzellikler, özellikler ve manalar toplum nezdinde yer bulur." değerlendirmesinde bulundu.

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