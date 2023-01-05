Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Eroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Eroğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına oy veren Eroğlu, çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.
Başsavcı Eroğlu, oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.