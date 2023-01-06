Munzur Üniversitesi Rektörü İpek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TUNCELİ (AA) - Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
İpek, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafına oy veren Eroğlu, çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", sporda ise Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" başlıklı fotoğrafını seçti.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten İpek, AA muhabirlerini tebrik etti.