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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de eylem ve etkinlikler geçici süreyle izne bağlandı

AA

Tunceli'de eylem ve etkinlikler geçici süreyle izne bağlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant açma, konser gibi eylem ve etkinliklerin geçici süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplumsal huzuru tehdit edebilecek olası olayların önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli genelinde yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açma, imza kampanyası düzenleme, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asma, meşale yakma gibi eylem ve etkinliklerin 7 Ocak saat 00.01 ile 11 Ocak 2023 günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle mülki amirce izin verilenler hariç olmak üzere yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, izinsiz yapılacak olan eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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