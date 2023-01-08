Tunceli'de köpeklerin saldırısı sonucu ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı.

Topuzlu köyü mevkisindeki ormanda köpeklerin saldırdığı bir vaşak, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki meşe ağacına çıktı.

Hayvanın ağaçta mahsur kaldığını gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, köpekleri alandan uzaklaştırarak, vaşağın mahsur kaldığı yerden inmesini sağladı.

Ormanlık alanda bir süre koşan vaşak, çalıların arasına girip gözden kayboldu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre vaşak, "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alıyor.​​​​​​​

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