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AK Parti'li İleri, Tunceli'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde vizyonunu Türkiye'de, Trabzon'da, Tunceli'de, Diyarbakır'da ve İstanbul'da geliştiren bir parti. İnşallah biz bu yerli vizyonumuzla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

AK Parti'li İleri, Tunceli'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde vizyonunu Türkiye'de, Trabzon'da, Tunceli'de, Diyarbakır'da ve İstanbul'da geliştiren bir parti. İnşallah biz bu yerli vizyonumuzla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

İleri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de, Atatürk Mahallesi'nde partisinin İl Başkanlığı binasını ziyaret etti.

Burada düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılan İleri, AK Parti'nin sürekli sahada, sokakta ve vatandaşlarla beraber olan bir teşkilata sahip olduğunu söyledi.

2023 seçimine doğru sahada çok farklı enerjiyle varlıklarını sürdürdüklerini belirten İleri, "Bu seçim kritik bir seçim. Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK Parti iktidarları sürecinde son 20 yılda edinilen kazanımların değerlenmesi ve korunması noktasında önemli bir süreç. Ama bunun da ötesinde 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz ve geleceğe dair geliştirdiğimiz vizyon noktasında Türkiye'yi çok farklı bir kalkınma sürecine sokma noktasında gerçekten çok önemli seçim." diye konuştu.

İleri, Türkiye'de muhalefet partilerinin ilerleme kaydedemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşte altılı masa, henüz içeriğini tam kendilerinin de teşhis edemediği bir yapı ortaya koymaya çalışıyor. Bu yapı kapsamında neredeyse 1 yıldır üzerinde çalıştıkları o güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemini biraz somutlaştırmaya çalıştılar. Ama hep beraber gördük ki güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri aslında parlamenter sistemle hiçbir alakası olmayan, yani seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini biraz kısıtlamanın ötesine gitmeyecek bir sistem önerisinin ötesine geçemiyor. Aday noktasında da çok ciddi kafa karışıklığı olduğunu çok net ve bizler de gözlemliyoruz. O konuda hakikaten hiçbir şekilde netleşmiyor ve netleşmeyecek gibi de gözüküyor. Altılı masa kendi içerisinde tutarlı bir kurgu ortaya koyamadı, koyamıyor ve koyamayacağını da öngörüyoruz."

Ana muhalefetin vizyon aramak için İngiltere, Almanya ve Amerika'ya gittiğini söyleyen İleri, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti vizyonunu Türkiye'de, Trabzon'da, Tunceli'de, Diyarbakır'da ve İstanbul'da geliştiren bir parti. İnşallah biz bu yerli vizyonumuzla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Toplantıya, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Öznur Çalık, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ve partililer katıldı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret eden İleri, daha sonra esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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