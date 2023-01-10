Tunceli Valisi Özkan’dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, gazetecilerin toplumun doğru bilgi ve habere ulaşması noktasında sorumluluğu olan bir mesleği yaptıklarını belirtti.

Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında basının geldiğini aktaran Özkan, "Başta ilimizde birlikte çalıştığımız gazeteci arkadaşlarımız olmak üzere bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleri ile sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.