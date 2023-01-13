Tunceli'de askeri helikopter kalp hastası için havalandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kalp rahatsızlığı bulunan kişi, askeri helikopterle götürüldüğü Elazığ'da tedavi altına alındı.

Kentte oturan 47 yaşındaki Muzaffer Arslan'ın aniden rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri, Arslan'ı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradaki anjiyo ünitesinde durumu ağırlaşan hastanın, daha sonra helikopterle Elazığ'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Askeri helikopterle kente sevk edilen Arslan'ın, Fethi Sekin Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

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