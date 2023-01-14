Tuncelili Elif, boş zamanlarını internet yerine piyano başında değerlendiriyor

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif Naz Yumlu, boş zamanlarını internette değil piyano başında müzikle değerlendiriyor.

Kentteki Türk Telekom Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Yumlu, yaklaşık 7 yıl önce internette izlediği videodan etkilenerek piyanoya ilgi duydu.

Ailesinin desteğiyle özel bir kursa kayıt yaptıran ve müzik öğretmeni Gamze Gülmez'den piyano dersi almaya başlayan Yumlu, kendini geliştirip "Chopin", "Beethoven" ve "Mozart" gibi dünyaca ünlü piyanistlerin eserlerini çalmaya başladı.

Okul ve dersleri dışındaki boş zamanlarını internette değil piyano başında geçiren Yumlu, hem müzikte adını duyurmayı hem de doktor olmayı hedefliyor.

Elif Naz Yumlu, AA muhabirine, müzikle 3. sınıftayken tanıştığını ve ailesinin sanatla ilgilenmesi konusunda kendisini yönlendirdiğini söyledi.

- "Piyano çaldığımda kendimi farklı dünyalarda buluyorum"

İnternette izlediği bir videodan etkilenerek piyano kursuna kayıt yaptırdığını ifade eden Yumlu, "Piyona çalmak eşsiz bir duygu ve anlatılmaz yaşanır. Bu enstrümanın tuşlarına dokunduğum zaman kendimi farklı dünyalarda buluyorum. Çaldığım besteye göre bulduğum dünya kendisini değiştiriyor." dedi.

Yumlu, özellikle Chopin, Beethoven ve Mozart gibi dünyaca ünlü piyanistleri ait eserleri çalmayı sevdiğini anlattı.

Piyanonun yanı sıra bağlama da çaldığını dile getiren Yumlu, "Müziğin okuldaki derslerime çok büyük katkısı oluyor. Çünkü klasik müziğin zihin açıcı özelliği var ve bu da fizik, kimya ve biyoloji gibi sayısal derslerimi çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Yumlu, yaşıtlarına sanatla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Ben internette geçireceğim vakti genellikle piyano ve bağlama çalmaya ya da solfej yapmaya ayırıyorum. Gelecekteki hayalim ise genel cerrah olabilmek. Bunun yanında piyanoyla mutlaka uğraşacağım. Vaktim olursa da yan dal olarak piyonu öğretmenliği yapmak istiyorum." diye konuştu.

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