Tunceli'nin enstrümanda yetenekli çocukları yeni bir hayata kapı aralamak istiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'deki Güzel Sanatlar Lisesi'nde enstrüman kullanmada kendilerini geliştiren öğrenciler, kariyerlerine sanatta devam edip geleceğin müzisyenleri olmak istiyor.

İlde üç yıl önce açılan, 14 öğretmenin görev yaptığı Güzel Sanatlar Lisesinde, müzik ve resimde kariyer yapmak isteyen öğrencilere, çocukluktan gelen yeteneklerini eğitimlerle birleştirme fırsatı veriliyor.

Yetenekleri kapsamında bu liseye yerleşen öğrenciler, müzik alanında akademik ve uygulamalı eğitimler alıyor.

Öğretmenlerinin desteğinde öğrenciler, bağlama, yan flüt, keman, piyano, darbuka, gitar ve çello gibi enstrümanları çalıyor.

- Kentteki etkinliklerde de sahne alıyorlar

Zaman zaman kentteki kültürel etkinliklerde sahne almaya başlayan öğrenciler, sanatta yükselerek, gelecekte bu alanda iyi bir kariyere sahip olmayı hedefliyor.

Okulda müdür yardımcılığı yapan öğretmen Musa Toplu, AA muhabirine, Tunceli deyince birçok insanın aklına sanat geldiğini söyledi.

Kentte özellikle müzik alanında çok büyük gelişmelerin olduğunu belirten Toplu, çocukların her geçen gün farklı enstrümanlar çalmaya yöneldiğini dile getirdi.

Güzel Sanatlar Lisesinin 2020'de açıldığını hatırlatan Toplu, şöyle konuştu:

"Okulumuzda 40 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmekteyiz. 20 öğrencimiz resim, 20 öğrencimiz de müzikle uğraşıyor ve çocuklarımız branşlarına ayrılmış durumda. Keman, bağlama, piyano, yan flüt ve çello gibi enstrümanları çalan öğrencilerimiz var. Bu konuda da öğrencilere destek olan iyi öğretmenlerimiz okulda görev yapıyor. Çocuklarımız öğretmenleri eşliğinde başarılı çalışmalar sergiliyor."

Toplu, okuldan mezun olan öğrencilerin çeşitli üniversitelerin konservatuvarını kazanabileceğini belirterek, "Sanat ve müzikle iç içe bir yaşam düşünen öğrencilerimiz buradan kendilerini geliştirerek yeni bir hayata kapı aralayabiliyorlar. Biz de yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kimi besteci kimi keman virtüözü olmak istiyor

Öğrencilerden Zilan Tokmak, okul sayesinde nota bilgisi ve müziğe yönelik akademik bilgiler öğrendiğini anlattı.

Yan flüt çalmada kendini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Tokmak, "Gelecekte besteci olmak istiyorum. Kendi şarkılarımı üreterek insanlarla duygularımı paylaşmak istiyorum." dedi.

Babası sayesinde müzikle tanışan Eren Munzur Dinler de küçük yaşta keman çalmaya başladığını ve iyi bir keman virtüözü olmayı hedeflediğini belirtti.

Hüseyin Ege Güler ise okuldaki müzik çalışmalarıyla kendini donattığını ve her geçen gün yeni parçalar öğrenerek repertuvarını zenginleştirdiğini vurguladı.

Müzikle ilgilenmeyi çok sevdiğini belirten Güler, "İlerleyen yıllardaki hedefim iyi bir piyanist olduktan sonra insanlara güzel müzikler sunmak istiyorum." diye konuştu.

Mehmet Emin Bucak da internette izlediği çello videosu sonrası enstrümanı çalmadaki yeteneğini geliştirmek amacıyla Tunceli Güzel Sanatlar Lisesine kayıt yaptırdığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.