Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir grup dağcı, Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın karla kaplı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı.



Zirve Dağcılık İl Temsilciliği koordinesinde bir araya gelen 8 dağcı, kış tırmanışları kapsamında etkinlik düzenledi.

Araçlarla Ovacık ilçesine bağlı Ada köyüne giden dağcılar, burada gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra Munzur Dağları'na doğru tırmanışa başladı.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu parkurda yürüyen dağcılar, yaklaşık 8,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından 2800 rakımlı zirveye ulaştı.

Gelincik Zirvesi'nde bir süre vakit geçiren dağcılar, sisle kaplı doğal güzellikler arasında fotoğraf çekti.

Dağcılardan İskender Doğan, AA muhabirine, gezi etkinlikleriyle kentin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.

Tunceli’nin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu ifade eden Doğan, "Munzur Dağları el değmemiş doğasıyla her zaman ilgi çekiyor. Arkadaşlarımızla haftanın belirli günlerinde belirlediğimiz alanlara tırmanış düzenliyoruz. Bu defa rotamızı Munzur Dağları'nın 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi’ne çevirdik. Zorlu bir parkuru geride bırakıp hedefimize ulaştık. Yolculuğumuz çok zordu ama keyifli geçti." dedi.

Dağcı Hasan Yıldız, doğa gezilerine katılarak stresten uzaklaştığını anlattı.

Yıldız, tabiatla bütünleşmenin kendisini rahatlattığını belirterek, "Tunceli'de yılın her dönemi dağlara geziler yapılabiliyor. Bu konuda da Munzur Dağları'nın gezilecek çok yeri ve tırmanılacak zirveleri var. Gezi boyunca doyasıya manzara fotoğrafları çektim." diye konuştu.

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