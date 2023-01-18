Tunceli Valiliğinden "taciz iddiası" ile ilgili açıklama:

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, "Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde koruma altındaki çocuklara taciz iddiası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesaplarında "Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde koruma altındaki çocuklara taciz iddiası" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye gerek duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddialara ilişkin süreç konunun hassasiyeti nedeniyle titizlikle takip edilmiş, söz konusu iddiaların tarafımıza ulaşmasına müteakip Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce ivedilikle inceleme başlatılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun uzmanı psikolog görevlendirilmeleri yapılmıştır. Uzman psikolog ve sosyal çalışma uzmanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda iddiaların asılsız olduğu değerlendirilse de konunun adli makamlarca da incelenmesi için tanzim edilen raporlar Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir."

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