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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçen yıl karla kaplı Ovacık'ta en kurak kış yaşanıyor

AA

Geçen yıl karla kaplı Ovacık'ta en kurak kış yaşanıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Geçen yıl kar örtüsüyle kaplı Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu Ovacık, kış mevsiminde kar yağışının en fazla olduğu yerleşim yerlerinin başında geliyor.

Her yıl metrelerce kar yağan ilçede, bu kış hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yağış azlığı dikkati çekiyor.

Sıcak ve güneşli havanın etkisiyle eski kış manzaralarına rastlanılmayan ilçede, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar meralarda otlatılıyor.

Koyungölü köyünde yaşayan İhsan Hacıoğlu, AA muhabirine, Ovacık'ın soğuk geçen kış mevsimi ve kar yağışıyla bilinen bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçeye geçen sene metrelerce kar yağdığını hatırlatan Hacıoğlu, "Bu sene kış mevsimi kurak geçiyor ve kar yağışının olmaması da yazın tarım arazilerini etkiler. Su olmazsa burada tarım yapamayız. Tarlalarımıza fasulye, yonca, fiğ ve nohut gibi ürünleri ekemeyiz. Bizim için buraya kar yağması önemli ve yağış olursa sularımız çoğalır." dedi.

Kızık köyünde keçi yetiştiriciliği yapan Mesut Aslan da geçen yıl bu zamanlar kar nedeniyle hayvanlarını ahırdan çıkaramadığını, şimdi ise merada otlattığını söyledi.

Aslan, "Daha önce de bu şekilde karın yağmadığı yıllar olmuş. Geçen sene bu zamanlar 2,5 metreden fazla kar vardı. Şimdi kar kalınlığı 5 santimetre yok." ifadesini kullandı.

Besici Zeliha Hacıoğlu da her yıl ilçede kışların çetin geçtiğini, sürekli evinin önünde biriken karları kürediğini ancak bu yıl kar yağmadığını belirtti.

Tarımla uğraşan İhsan Ölmez de kış mevsiminde kar olmamasının çiftçileri endişelendirdiğini vurgulayarak, "Geçen yıl samanlığımın damında kar kürüyordum şimdi güneşli havada geziyorum. Karın yağması hayatımızı olumsuz etkilese de doğa ve su kaynakları açısından kar yağması gerekiyor." diye konuştu.

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