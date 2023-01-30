Tunceli'de yaban domuzu ölüsünü aracının arkasında sürükleyen kişinin ifadesi alındı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yaban domuzu ölüsünü aracının arkasına iple bağlayarak kara yolunda sürükleyen kişinin jandarmada ifadesi alındı.

Pülümür Vadisi'nde bir kişi, önünde seyreden cipin arkasına bağlanan yaban domuzu ölüsünün sürüklenmesini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu cip sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Şüpheli S.Y'nin jandarma tarafından ifadesi alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.