Munzur Dağları'nda yeni çakşır türü tespit edildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın Karagöl bölgesinde yapılan çalışmalarda yeni bir çakşır türü belirlendi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy, kentin çeşitli alanlarında arazi çalışması gerçekleştirdi.

Paksoy, yaklaşık 8 yıl süren çalışma sonucu Ovacık'taki Munzur Dağları'nın Karagöl bölgesinde çakşır türü olduğunu tespit etti.

Uluslararası "Phytotaxa" dergisinde makalesi yayımlanan bitkiye, bilimsel adı "prangos munzurensis" olan "Munzur çakşırı" ismi verildi.

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